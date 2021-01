Ufficio per i Monopoli per l’Abruzzo, la sede distaccata resta a L’Aquila

L’AQUILA – La sede staccata dei Monopoli resta nel capoluogo, nuova struttura in centro storico.

La direzione territoriale IV Lazio e Abruzzo ha pubblicato un avviso per il reperimento di una nuova sede dell’Ufficio per i Monopoli per l’Abruzzo nel centro storico dell’Aquila. Il bando scadrà il 22 gennaio. L’avviso pubblico chiude quindi la vicenda circa i rischi di chiusura della sede distaccata nel capoluogo d’Abruzzo.

Come precisa Il Messaggero, la direzione territoriale è alla ricerca di una struttura di circa 700/880 metri quadrati lordi, in una zona centrale della città e deve presentare collegamenti agevoli con le principali vie di comunicazione e adeguata presenza di collegamenti con i mezzi pubblici. Tra gli altri requisiti, l’assenza di barriere architettoniche, utilizzabilità degli spazi nel rispetto delle misure di prevenzione sanitaria relative all’emergenza Covid 19. Previsto un contratto di 6 anni (rinnovabile per altri 6).