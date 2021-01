TIM down in molte zone d’Italia, piovono segnalazioni

Problemi tecnici alla linea TIM, disagi agli utenti.

Milano, Roma, Napoli, Catania, le segnalazioni di disservizi sulla linea TIM arrivano ormai da tutta Italia e stanno provocando non pochi problemi agli utenti, soprattutto a quelli impegnati nello smart working.

Come rilevato dal sito specializzato downdetector, le segnalazioni sui disservizi sono iniziati praticamente all’alba, “esplodendo” tra le 8 e le 8,30.

A metà mattinata, i problemi non sono stati ancora risolti: “Gentile cliente – è l’unica comunicazione arrivata da TIM – in riferimento alla tua richiesta di assistenza ti informiamo che nella tua zona è presente un guasto generalizzato che richiede una lavorazione più complessa da parte dei tecnici TIM. Ci scusiamo per il disagio”.

Disagi registrati anche sulla linea Vodafone.