L’Aquila Rugby, tombolata a distanza per la Propaganda neroverde

Polisportiva L’Aquila Rugby, i giovanissimi della Propaganda neroverde alle prese con una tombola distanziata tra diletto e apprendimento.

Rilevamento della temperatura, igienizzante, distanza sociale, mascherina e cartelle monouso. Solo bambini, genitori a casa. Si è svolta così la “tombolata a distanza” della Polisportiva L’Aquila Rugby, che la corsa settimana ha riservato esclusivamente ai bambini del settore Propaganda neroverde, scaglionati nei giorni (arancioni) con la divisione delle singole Under. Presenze comprensibilmente ridotte a pochi intimi, ma il chiaro messaggio della società “noi ci siamo, nonostante il Covid_19” è arrivato a destinazione anche ai più piccoli che, mai come in questa inusuale stagione, hanno sofferto la lontananza dal campo e dai compagni di squadra.

A guidare la tombola, diversificati nei vari giorni, il presidente dell’Aquila Rugby Asd Paolo Mariani e il giocatore – allenatore Jesse Du Toit che, ai più grandi, ha riservato il gioco natalizio tutto in lingua inglese. Un momento di apprendimento e di sorrisi sotto le mascherine che hanno riempito la sala di gioia, in attesa della ripresa degli allenamenti, anche grazie ai doni ricevuti in premio (dolcetti e giocattoli).