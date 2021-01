L’Aquila, primo giorno di saldi: centri commerciali e negozi presi d’assalto

L’AQUILA – Lunghe file in negozi e centri commerciali, è caccia ai saldi.

Con un giorno di anticipo rispetto alla data inizialmente fissata, oggi sono iniziati i saldi invernali in Abruzzo. La data iniziale del 5, infatti, sarebbe caduta in “zona rossa” per l’emergenza Covid, quindi a seguito di un incontro tra Regione e sindacati di categoria è stato stabilito l’anticipo ad oggi. A L’Aquila l’anticipo dei saldi ha prodotto lunghe file in negozi e centri commerciali, con molti utenti alla ricerca dell’ “affare” del giorno.

“Vista la situazione di difficoltà in cui verte il mondo del commercio, – aveva spiegato l’assessore Daniele D’Amario sulla questione – è apparso necessario individuare tutte le azioni che possano offrire maggiore competitività al settore. Per cui, si è deciso di anticipare di un giorno l’avvio poiché la data del 4 gennaio riveste un ruolo strategico per gli acquisti finalizzati alla festività dell’Epifania”.

In molti, quindi, hanno approfittato di questo anticipo per gli ultimi acquisti natalizi e i primi con i saldi invernali.