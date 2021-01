Comuni Ricicloni 2020, Barete virtuoso per la raccolta differenziata

Barete guida la classifica dei Comuni Ricicloni per il 2020 per quanto riguarda i borghi della provincia dell’Aquila con meno di 5 mila abitanti.

La percentuale di raccolta differenziata 2020 a Barete è pari al 71,7 percento su 638 abitanti su un procapite secco residuo di 29.3 kg.

Comuni Ricicloni, cos’è

Nato nel 1994, è un appuntamento consolidato, a cui aderisce un numero sempre maggiore di Comuni, che vedono nell’iniziativa di Legambiente un importante momento di verifica e di comunicazione degli sforzi compiuti per avviare e consolidare la raccolta differenziata, e più in generale, un sistema integrato di gestione dei propri rifiuti.

L’iniziativa di Legambiente, patrocinata dal Ministero per l’Ambiente, premia le comunità locali, amministratori e cittadini, che hanno ottenuto i migliori risultati nella gestione dei rifiuti: raccolte differenziate avviate a riciclaggio, ma anche acquisti di beni, opere e servizi, che abbiano valorizzato i materiali recuperati da raccolta differenziata.

A partire dall’edizione 2016 del concorso l’accento è stato sui Comuni Rifiuti Free, ovvero quei comuni a bassa produzione di rifiuto indifferenziato destinato a smaltimento. La valutazione del sistema di gestione dei rifiuti avverrà pertanto sulla capacità del sistema di gestione di contenere e ridurre le quantità di rifiuto destinato allo smaltimento.

Le classifiche sono stilate su base regionale. Per ogni regione vengono definiti i vincitori assoluti per quattro categorie: comuni sotto i 5.000 abitanti, comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, comuni sopra i 15.000 abitanti e comuni capoluogo. A questi premiati si aggiungono i vincitori per ogni categoria merceologica di rifiuto e i vincitori della speciale categoria “Cento di questi consorzi” dedicata alla miglior raccolta su base consortile.

Vengono inoltre attribuiti, a discrezione della giuria, diversi premi speciali.

La giuria di Comuni Ricicloni è composta da rappresentanti di Legambiente, CONAI, COMIECO, COREVE, CIAL, COREPLA, RILEGNO, Consorzio Italiano Compostatori, RICREA, Assobioplastiche .

Questa la classifica per il 2020 dei primi 24 Comuni Ricicloni dell’Aquilano: il primo numero è riferito agli abitanti, il secondo alla quantità di secco pro capite, il terzo alla percentuale di raccolta differenziata.

1 Barete 638 29.3 71.7

2 Pescocostanzo 1.134 44.4 76.8

3 Tornimparte 3.024 47.9 73.2

4 Ateleta AQ 1.120 54.2 76.8

5 Pratola Peligna AQ 7.611 56.5 81.1

6 Vittorito AQ 846 59.6 78.4

7 Ocre AQ 1.126 60.4 71.7

8 Molina Aterno AQ 398 64.4 75.6

9 Introdacqua AQ 2.059 64.6 70.9

10 Scontrone AQ 544 67.5 76.3

11 Navelli AQ 531 68.3 73.7

12 Poggio Picenze AQ 1.063 69.1 78.7

13 Molina Aterno AQ 370 69.2 75.3

14 Caporciano AQ 230 70.5 75.2

15 Prata d’Ansidonia AQ 463 72.2 71.4

16 Roccacasale AQ 634 72.5 85.5

17 Villa Sant’Angelo AQ 462 72.7 72.5

18 Fossa AQ 704 72.8 73.4

19 Barisciano AQ 1.712 73.3 70.4

20 Carapelle Calvisio AQ 90 73.5 80.0

21 Fagnano Alto AQ 380 74.2 68.4

22 Luco dei Marsi AQ 6.560 75.0 74.6

23 Castelvecchio Calvisio AQ 127 75.0 74.4

24 Goriano Sicoli AQ 526 75.0