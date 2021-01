Statale 696, alberi sulla strada: traffico bloccato

Parco Sirente-Velino, traffico bloccato sulla statale 696 per la presenza di alberi sulla sede stradale.

Sulla strada statale 696 “Del Parco Regionale Sirente-Velino” il traffico è provvisoriamente bloccato tra il km 35 e il km 43, ad Ovindoli (AQ), per la presenza di alberi sulla sede stradale. Il personale di Anas è sul posto per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

(Foto di repertorio non riferita all’episodio specifico)