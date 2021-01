Casa in fiamme a San Vincenzo Valle Roveto, famiglia salva per miracolo

Un malfunzionamento della stufa, il fumo e le fiamme, improvvise. Grave incendio in un’abitazione di San Vincenzo Valle Roveto: salvi gli inquilini.

Una famiglia salva per miracolo. Tragedia sfiorata nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto, dove questa mattina presto un’abitazione su Via Nazionale, in località Santa Restituta, è stata improvvisamente avvolta dalle fiamme.

Non è ancora chiaro se ci sia stata una vera esplosione, ma la casa è stata completamente distrutta dall’incendio, divampato, stando alle informazioni fornite dalle autorità comunali competenti, per un malfunzionamento della stufa che la famiglia utilizzava per il riscaldamento.

Sul posto necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, per fermare le fiamme incontrollate. Salvi gli inquilini, che sono riusciti a uscire dall’edificio a fuoco.

Il Comune si sta già mobilitando per sostenere il nucleo familiare, rimasto improvvisamente senza un tetto e privo di tutto i beni incendiati all’interno dell’abitazione distrutta dalle fiamme. Gli inquilini sono stati trasferiti in un alloggio sostitutivo, messo a disposizione dal Comune di San Vincenzo Valle Roveto.