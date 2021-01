Aspettando la riapertura degli impianti da sci, Campo Felice sommerso di neve

Montagne aquilane, anche Campo Felice sommerso dalla neve.

Ancora due settimane di attesa per la riapertura degli impianti da sci, ma le montagne aquilane “scalpitano” sotto abbondanti accumuli di neve per accogliere gli appassionati. Tanta neve a Campo Imperatore, infatti, ma anche a Campo Felice: “Raramente – scrivono da Meteo Aquilano – abbiamo visto la base degli impianti di CampoFelice SKI (1546 metri) così piena di neve. Quella staccionata è alta circa 1 metri e li sotto c’è una motoslitta”.

Impianti da sci, si riparte il 18 gennaio.

“Il ministro della Salute, Roberto Speranza – si legge in una nota del Ministero – ha firmato l’ordinanza con cui si differisce la riapertura degli impianti da sci al 18 gennaio 2021. Nei giorni scorsi le regioni e le province autonome avevano chiesto attraverso lettera del presidente della conferenza, Stefano Bonaccini, un rinvio della riapertura in vista di un allineamento delle linee guida al parere espresso dal Cts”.

Il tempo in più a disposizione rispetto alle riaperture del 7 gennaio si è reso necessario su richiesta della Conferenza delle Regioni, in funzione dell’adattamento degli impianti alle ultime indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico, relativamente al tetto massimo su cabinovie e ovovie del 50%. La capienza dovrebbe salire al 100% solo per le seggiovie senza calotta, anche se sarà comunque necessario utilizzare la mascherina.