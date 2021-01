Tanti auguri Manuela!

Tanti auguri da Sara a Manuela, che oggi compie 32 anni.

Tanti auguri peccatrice del mio cuore! 32 anni fa è nata una delle persone più importanti della mia vita. È difficile trovare un’amica come te, sai?.

Non finirò mai di ringraziarti. Mi fai stare bene con solo la tua risata. Il tuo sorriso e le tue parole rassicuranti mi tranquillizzano quando ho la testa piena di dubbi.

So quanto sia difficile passare ogni giorno vedendo solo difetti in noi stessi però guarda, guarda quanto sei bella… questo tuo sorriso, questi tuoi occhi, tutte le piccole cose che ti rendono unica. Ti voglio bene

“Dillo al Capoluogo” è la rubrica attraverso la quale potete fare gli auguri ai vostri cari. Ma potete anche raccontarci tutto quello che non va o il vostro punto di vista. Scriveteci a ilcapoluogo@gmail.com oppure su WhatsApp (392 6758413) o ancora tramite la pagina Facebook -IL CAPOLUOGO D’ABRUZZO.