Pizzoli, consigliere comunale positivo al Covid: in quarantena tutta l’Assise

PIZZOLI – Consiglio comunale in quarantena fino ai tamponi di controllo per un consigliere risultato positivo al Covid 19.

Un consigliere comunale di Pizzoli è risultato positivo al Covid 19, dopo aver partecipato al Consiglio comunale dello scorso 29 dicembre, quando era previsto anche un incontro con il commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, con i sindaci del doppio cratere.

Il consigliere ha successivamente effettuato un tampone risultato positivo. Da lì sono scattati i tracciamenti da parte della Asl, che ha avvisato tutti i presenti al Consiglio comunale, disponendo l’isolamento per tutti i partecipanti.

“Abbiamo già prenotato tutti il tampone per l’8 gennaio – conferma il sindaco Gianni Anastasio a IlCapoluogo.it – per il controllo dopo 10 giorni. Non ci sono altri problemi per ora. Tutti indossavano le mascherine e sono state mantenute le distanze. La Asl ha ritenuto come da linee guida di considerare la permanenza per più di un’ora all’interno dello stesso ambiente come contatto ravvicinato”.

(Foto dalla pagina Facebook del Comune)