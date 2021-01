Covid 19 in Abruzzo, 23 nuovi positivi su 217 tamponi

L’aggiornamento del 2 gennaio 2020 sui contagi Covid 19 in Abruzzo.

Oggi in Abruzzo si sono registrati 23 nuovi positivi al Covid 19 (di età compresa tra 6 mesi e 91 anni) su 217 tamponi; 11 persone sono decedute (di cui 1 risalente ai giorni scorsi e comunicato solo oggi dalla Asl), 23266 guariti (+134), 11251 attualmente positivi (-122), 443 ricoverati in area medica (+8), 37 ricoverati in terapia intensiva (-1), 10771 in isolamento domiciliare (-129).

Covid 19, l’incremento odierno per provincia.

Dei 23 nuovi positivi, 19 sono in provincia dell’Aquila, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara, nessuno in provincia di Teramo (Nei totali provinciali sono compresi 2 casi comunicati nei giorni scorsi con residenza in corso di accertamento e nel frattempo attribuiti alla provincia di appartenenza).

Covid 19, i controlli.

Nelle giornate di giovedi e venerdi, 31 Dicembre 2020 e 1 Gennaio 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del Coronavirus, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale e Polizie Municipali della provincia) hanno effettuato sul territorio provinciale 548 controlli personali, con 16 persone sanzionate art. 4 com.1 DL 19/2020, 358 attività o esercizi controllati e 2 titolari di attività o esercizi sanzionati.