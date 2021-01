Inizio 2021 all’insegna della neve sulle montagne aquilane: più di due metri a Campo Imperatore.

Oltre 2 metri di neve a Campo Imperatore; nella stagione degli impianti chiusi a causa dell’emergenza sanitaria Covid 19 sembra quasi una beffa, ma l’inizio del 2020 si presenta da record per quanto riguarda gli accumuli nevosi. A Campo Imperatore, infatti, il manto nevoso raggiunge livelli presto calcolati da Meteo Aquilano attraverso una foto estrapolata dalla webcam del Centro Turistico del Gran Sasso: “Quello che vedete in primo piano è il primo pilone della seggiovia Scindarella a Campo Imperatore. Il pilone è alto circa 4-4.5 metri. Ciò significa che l’accumulo eolico di neve nei pressi del pilone è superiore ai 2 metri. È un’annata record per gli accumuli nevosi alle medio-alte quote appenniniche”.

Peccato, appunto, che le piste siano chiuse.