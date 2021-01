Camion finisce nella scarpata, due gru e strada bloccata per rimuoverlo

Incidente stradale sulla Salaria, camion di generi alimentari finisce nella scarpata a pochi metri delle abitazioni.

Per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per l’autista del camion che nella giornata di ieri ha avuto un incidente stradale al chilometro 118 della Salaria, in direzione Amatrice. Per cause in corso di accertamento, il mezzo è finito fuori strada, scivolando lungo una scarpata, al termine della quale vi erano alcune abitazioni. Per fortuna, nonostante abbia divelto circa 20 metri di protezione, il mezzo si è fermato da solo, prima di raggiungere ostacoli pericolosi.

Sul posto, i vigili del fuoco di Posta e il personale Anas, per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e del tratto di strada, che è rimasto chiuso per circa due ore. È infatti stato necessario l’utilizzo di due gru per rimuovere il mezzo.