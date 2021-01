Asl 1, partono le vaccinazioni anti Covid 19

L’AQUILA – Sono iniziate le operazioni per le vaccinazioni anti Covid 19 alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Prime vaccinazioni anche al San Salvatore.

Dopo il V-Day del 27 dicembre scorso, partono ufficialmente oggi le vaccinazioni alla Asl 1 Avezzano Sulmona L’Aquila. Durante il V-Day era toccato al dottor Masciocchi l’onore della prima vaccinazione “in diretta” per la Asl 1. Oggi, invece, sono iniziate le operazioni per la somministrazione dei vaccini al personale sanitario della Asl e per il San Salvatore, questa volta, l’onore è toccato al direttore sanitario del presidio, la dottoressa Giovanna Micolucci.

Per tutta la giornata di oggi e nei prossimi giorni, saranno 2340 le persone vaccinate con i primi 360 flaconcini da 6 dosi a disposizione della Asl.

Tre i punti di somministrazione del vaccino, ovvero i locali del day surgery dell’Aquila, il quarto piano dell’ospedale di Avezzano e la sala conferenze dell’ospedale di Sulmona. In ognuno dei tre ospedali, sono previste 30 vaccinazioni di personale sanitario.

Le operazioni di vaccinazione del personale sanitario proseguiranno anche nei prossimi giorni. Poi toccherà alle RSA. Intanto per il 6 gennaio è previsto un nuovo approviggionamento di vaccini, stavolta targati Moderna.