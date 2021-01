Addio a Marcello Bisegna

È venuto a mancare Marcello Bisegna, padre di Michele, giocatore dell’Aquila Calcio 1927. Lutto nel mondo del calcio aquilano e marsicano.

Il mondo del calcio aquilano e marsicano è in lutto per la scomparsa di Marcello Bisegna, padre del calciatore dell’Aquila Calcio, ed ex Avezzano e Capistrello, Michele Bisegna.

“L’Aquila 1927 – scrivono dal club – si stringe intorno al calciatore Michele Bisegna per l’improvvisa scomparsa del caro papà Marcello. Profondamente afflitti, porgiamo a tutti i familiari le più sincere condoglianze per il grave lutto”. In segno di vicinanza al giocatore tesserato, L’Aquila 1927 ha anche annullato la puntata di “Zona rossoblù”, prevista per oggi pomeriggio”.

“Notizie che lasciano senza parole – commentano dall’Avezzano Calcio, che “si unisce al dolore della famiglia Bisegna, per la scomparsa del nostro caro amico Marcello, papà di Michele. Ci lascia un grande uomo e professionista, amante e intenditore di calcio, impegnato attivamente nel settore giovanile biancoverde. Il patron Paris, insieme all’intera società, manda un abbraccio virtuale ai familiari e al nostro Michele. Ciao Marcello”.

“L’Us Capistrello – aggiungono anche dal club marsicano – si unisce al dolore della famiglia Bisegna, per la scomparsa del nostro caro amico e sostenitore Marcello, papà di Michele, nostro ex calciatore. Ci lascia un grande amico, amante e intenditore di calcio. L’Us Capistrello esprime le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Bisegna. Ciao Marcello ci mancherai”.