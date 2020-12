San Demetrio, addio a Massimo Liberatore

La comunità di San Demetrio ne’ Vestini piange la prematura scomparsa di Massimo Liberatore.

Lutto per la comunità di San Demetrio né Vestini, la scorsa notte è venuto a mancare dopo una lunga malattia, in giovane età, Massimo Liberatore, maitre che ha lavorato in passato nei più importanti ristoranti dell’aquilano e da tempo gestiva un’attività tutta sua all’estero.

Gli amici lo ricordano come ragazzo meraviglioso, gentile, altruista e mite sempre sorridente. Nei giorni a seguire il sisma del 2009 si prodigò per i suoi paesani a cucinare per tutti negli accampamenti di San Demetrio che stavano man mano nascendo.

Si è spento nella casa del fratello Paolo che vive ad Ascoli Piceno, nel pieno conforto dei suoi familiari. Lascia la mamma Settimia e i fratelli Paolo Antonello e Danilo oltre che le cognate e i suoi amati nipoti.

Il destino lo ha tolto troppo presto all’affetto della sua famiglia ma non lo toglierà mai dalla loro memoria e dal loro cuore.

Le esequie si terranno a San Demetrio il 1° gennaio alle ore 15:00 presso la Chiesa di San Martino.