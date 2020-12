Ricostruzione Quarto cantone, cantiere fermo

Per la ricostruzione del Quarto cantone stenta a decollare, l’appalto è ancora fermo al palo.

L’8 ottobre era la data fissata per l’apertura delle offerte relative al primo lotto da 15 milioni di euro dell’appalto per la ristrutturazione del Quarto cantone. La gara però fu rinviata per una serie imprevisti. Da allora, e sono passati 3 mesi.

La stazione appaltante è il Provveditorato alle opere pubbliche. Le offerte sono state presentate da una quarantina di ditte, una sola è stata esclusa.

La commissione amministrativa che doveva valutare i requisiti delle imprese, in relazione al bando, ha fatto il suo lavoro in tempi brevi, la commissione tecnica invece non ha mai avviato l’esame.

Come riporta il Centro, per l’avvio del primo lotto del cantiere da 15 milioni di euro bisognerà aspettare probabilmente gennaio 2021. Il costo totale dell’opera è di 40 milioni di euro.

Lotto Quarto Cantone, la relazione tecnica

“Il progetto del primo lotto riguarda il recupero del complesso edilizio di proprietà del Convitto Nazionale, della Camera di Commercio e della Provincia, comprendente gli edifici dell’ex liceo Classico, la Biblioteca e gli uffici della Provincia e interessa una porzione del fabbricato danneggiato sviluppata sulla viabilità principale di corso Umberto e corso Vittorio Emanuele. Le aree interessate da questo primo intervento sono: due attività commerciali su Corso Vittorio Emanuele; la chiesa della Concezione di proprietà dell’ente morale Conservatorio Santa Maria della Misericordia; la sede della Camera di Commercio; il locale “Eden” sviluppato al piano terra e interpiano tra primo e secondo; due attività commerciali su corso Umberto; il portico esterno sviluppato su corso Umberto e corso Vittorio Emanuele; l’ngresso al cortile principale originariamente utilizzato dal Convitto; la scala d’accesso al piano terra per il piano interrato utilizzato dalla Biblioteca”.