L’Aquila – Primo gennaio 2021 con cielo poco nuvoloso al mattino e nuvole in aumento nel pomeriggio. Possibili precipitazioni sparse.

La giornata di venerdì, primo giorno dell’anno, trascorrerà con nuvolosità irregolare sulle zone a confine con il Lazio per l’intero arco delle 24 ore. Sulle restanti zone il cielo si presenterà poco nuvoloso al primo mattino per la presenza di qualche velatura. Nelle ore pomeridiane e serali la nuvolosità si estenderà verso est, interessando l’intero territorio aquilano. Ci saranno anche delle precipitazioni sparse, di debole intensità e concentrate sulle zone più occidentali del territorio e sui rilievi appenninici, più probabili da metà mattinata. Quota neve in rialzo dagli iniziali 900-1000 metri fin verso i 1200 metri.

Temperature minime in calo (-4/-1°C), massime in leggero rialzo (+6/+10°C). Ventilazione debole dai quadranti meridionali, con rinforzi sulle creste montuose, specie al pomeriggio.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)