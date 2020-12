Il look del Capodanno 2021, rosso e paillettes anche per stare a casa

Capodanno è arrivato: stiamo per lasciarsi questo terribile 2020 alle spalle, “l’annus horribilis” per eccellenza. In ogni caso, anche se non ci saranno festeggiamenti in pompa magna, perchè riunciare a un look curato anche tra le mura domestiche.

Non è male pensare di accogliere l’attesissimo 2021 che ancora non arriva ma avrà una fortissima ansia da prestazione con un outfit di tutto rispetto per non farci cogliere impreparati dalle sorprese (speriamo migliori) di questo nuovo inizio.

Non potrà mancare il dettaglio rosso, da sempre stato di buon auspicio e mai come quest’anno tutti abbiamo bisogno di pensieri lieti e di speranza nel futuro.

Una cosatornata tanto in auge per quanto riguarda il look di questa stagione e presente in tutte le passerelle, sono i maxi colletti, di pizzo, dal sapore vittoriano, o di cotone inamidato, bianchi e austeri come quelli che una volta si mettevano sopra il grembiule per andare a scuola.

Il maxi colletto, un accessorio importante già da solo, può risolvere anche un look di Capodanno “last minute”, degno di foto sui social: messo sopra un anonimo maglione o su un vestito monocolore, farà brillare e valorizzerà anche gli outfit più semplici.

Per le più temerarie non potrà mancare il vestitino di paillettes, magari sepolto in un anfratto dell’armadio dal momento che da marzo, sono state ben poche le occasioni per sfruttarlo.

Ovviamente, quest’anno stanno andando per la maggiore le tute e leggings, di ogni foggia e colore tanto da aver meritato delle collezioni totalmente dedicate come quella di Calzedonia per lo stile “in smart working”.

Tanti marchi anche popolari come Zara le stanno proponendo in versione sfiziosa, della seria: “A casa ma con stile!” Maxi pantaloni in felpa ma con paillettes o pelose stile “Teddy”, in seta, in velluto o ciniglia, abbinate a delle micro felpe che ricordano quasi gli scalda cuore tanto di moda per quelli nati prima del 2000.

Tute che diventano dei veri e propri must have, come per la collezione di Chiara Ferragni, dal prezzo non proprio popolare, sono andate sold out praticamente in pochissimi giorni dalla loro uscita sul mercato.

Se quella di Chiara Ferragni è eccessivamente “too much”, ce ne sono per tutte le tasche, partendo dalle griffes più costose alle catene low cost… Quest’anno, in ogni caso, è stato proprio il periodo in cui la tuta la vissuto un momento importante insieme alle pantofole, sold out da mesi su tantissimi siti e nei negozi fisici.

Non solo l’austera pantofola Birkenstock o lo zoccoletto sanitario, p er chi non vuole mettere le scarpe nemmeno a Capodanno c’è anche la ciabatta pelosa, ritenuta talmente stilosa che le dive di Hollywood non escono mai senza. Da Gucci a Balenciaga, passando per De Fonseca, è tutto un tripudio di pelo e finta pelliccia o visone vero dai discreti colori pastello.

Mai come quest’anno forse si è apprezzato sotto l’albero il classico dono della nonna, o della zia Edvige, ovvero il pigiamone, che se proprio non riusciamo ad abbandonarlo, può diventare “prezioso” anche nella versione “look di Capodanno”. A quadretti o colorato, in tartan o maculato magari nella versione “familiare”: stessa fantasia per lui, per lei e per i bambini.

In ogni caso un classico di questo Natale e Capodanno è il maglione rosso, semplice oppure con le renne e i fiocchi di neve, abbinato a un leggins di pelle e gli anfibi. Oppure un mini abito in lana, colorato o rosso, comodo ma simpatico, un classico, abbinato a un paio di décolleté (magari con le paillettes).

Ovviamente non potranno mancare le foto di rito da mostrare sui social soprattutto su Instagram, con l’hashtag #2021nontitemo!

E se proprio non ce la facciamo, almeno si può puntare sul trucco: un rossetto rosso Chanel, o un boccolo fatto in casa anche solo con la cinta dell’accappatoio per accogliere in maniera scintillante l’attesissimo 2021!

Le foto allegate all’articolo sono state concesse al Capoluogo da Monica De Vecchis.