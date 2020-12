Ex Onpi L’Aquila, mai più soli: arriva la stanza degli abbracci

Emergenza Covid 19, anche L’Aquila ha la sua stanza degli abbracci.

“Chiudiamo il 2020, finalmente con un abbraccio”. Così il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, annunciando l’allestimento della cosiddetta “stanza degli abbracci”, presso il centro servizi ex Onpi del Comune dell’Aquila.

Quella della stanza degli abbracci non è una novità assoluta, ma certamente una bella iniziativa. In tutta Italia stanno proliferando queste stanze che permettono appunto gli abbracci anche tra malati Covid 19 con i familiari o comunque contatti in sicurezza.

Sostanzialmente si tratta di una tenda trasparente che permette quel contatto così importante ma precluso a tanti anziani, per via del Covid 19. Nel caso aquilano, però, si tratta di una struttura rigida con dei “guanti” morbidi.

L’idea originale è venuta agli operatori della “Domenico Sartor”, una Rsa di Castelfranco Veneto, nel Trevigiano: “È necessario – aveva spiegato a suo tempo la direttrice della casa di cura veneta – poter garantire nuovamente un contatto fisico, che è fondamentale, dato che niente è più confortevole di un abbraccio: è un gesto empatico, aumenta l’autostima, dà energia e permette al nostro organismo il rilascio di endorfine e di ossitocina”.