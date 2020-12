Covid 19 Avezzano, screening gratuito per gli studenti delle scuole medie

#Rientrosicuro: il 5 e 6 gennaio screening gratuito per gli studenti delle medie di Avezzano.

L’amministrazione comunale ha predisposto una campagna di screening per preparare il ritorno a scuola dei ragazzi di Avezzano. Si partirà dalle scuole medie (classi 1°-2°-3°). Anche questi tamponi rapidi antigenici saranno effettuati gratuitamente.

I punti di prelievo messi a disposizione – comunicano l’assessore alle politiche scolastiche Patrizia Gallese e l’Assessore alle politiche sanitarie Maria Teresa Colizza – sono il Drive Through di via Aldo Moro e il Drive Through dell’Interporto.

I test saranno effettuati martedì 5 gennaio dalle 14,30 alle 17,30 e mercoledì 6 gennaio dalle 9:00 alle 17,30.