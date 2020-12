Capitignano, incrocio pericoloso, l’appello del Movimento civico

Capitignano, incrocio pericoloso: numerosi incidenti. L’appello del Movimento Civico.

Riceviamo e pubblichiamo l’appello del Movimento civico per Capitignano e frazioni riguardante un incrocio pericoloso per gli automobilisti.

“Dall’anno 2018 la Strada Provinciale 106, che da Piedicolle di Montereale prosegue verso il passo delle Capannelle, è diventata Strada Statale. L’ANAS ha effettuato un lodevole intervento sull’arteria apponendo guard-rail-segnaletica e quanto necessario per la sicurezza e la corretta viabilità. Soprattutto lo stato di completo abbandono del tratto che dal paese attraversa l’intera fiancata delle Cafasse, fino all’incrocio con la SS 80, è stato riportato in vita con importanti riparazioni di frane perenni che ne impedivano spesso il transito nei due sensi“.

“Nel fare quindi i complimenti all’ANAS e a chi ha consentito che quella Strada Provinciale diventasse statale, siamo purtroppo costretti a segnalare, e ad invocare non senza forti preoccupazioni, un immediato intervento a chi di competenza affinchè l’incrocio che si determina entrando da sud con il congiungimento del tratto che prosegue in linea dritta verso Via Roma (nella foto la SS svolta a destra) possa essere dotato di apposita segnaletica per stabilire precedenze e stop”.

“Chi proviene da Piedicolle ed è diretto al centro del paese (Via Roma), tira dritto e in genere anche a forte velocità costituendo un grave pericolo per chi proviene dal lato Capannelle, perché avendo la precedenza non ha alcun obbligo di fermarsi ma solo di agire con prudenza. Come si vede dalla foto nella curva vi sono delle linee tratteggiate che,da quanto sinora rilevato con i fatti e la statistica, ci dicono di un segnale non riconosciuto e non considerato affatto almeno dal 99% degli automobilisti, soprattutto del posto”.

“Va quindi studiata subito una soluzione prima che possano accadere incidenti mortali. Forse una piccola rotatoria, forse un dissuasore nei pressi dell’incrocio, forse un simbolo di rotatoria a terra e con frecce, vista la esiguità degli spazi a disposizione, oppure, e questo lo chiediamo al Sindaco Pelosi, istituire il senso unico solo a scendere dal paese verso sud; qualsiasi idea andrà bene purchè sia di prevenzione certa ad evitare danni gravi che, si può star certi, quanto prima arriveranno”.

“Già dall’inizio vi sono state avvisaglie di pericolo con diverse occasioni di scontri tra automobili sfiorate solo per miracolo; sappiamo per certo che il Sindaco ha già provveduto a segnalare il pericolo a chi di dovere, ma il problema non pare sia stato rimosso. Diversi cittadini hanno percepito e lamentato il pericolo, in molti abbiamo lanciato l’allarme e, come di solito, poi accade davvero; oggi pomeriggio infatti è avvenuto il primo violento scontro che solo per un caso fortuito non ha prodotto vittime. Un’auto che proseguiva dal lato delle Capannelle si è scontrata con un’altra vettura proveniente in senso opposto. Fortunatamente al momento non passava nessuno e non vi erano altre vetture in circolazione; solo tanto spavento degli attori ma nessun ferito e auto danneggiate frontalmente e lateralmente“.

“Per la incolumità di tutti riteniamo doveroso fare appello come Movimento Civico alla sensibilità dell’ANAS, del Prefetto di L’Aquila e del Sindaco, affinchè si possano prendere immediate e definitive misure di sicurezza in questo cruciale punto di snodo viario”.