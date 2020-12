Brindano all’auto nuova, sanzionati 7 avventori di un bar

AVEZZANO – Sanzioni a 7 avventori di un bar che stavano brindando all’acquisto di un’auto nuova.

Nel tardo pomeriggio di ieri, 30 dicembre, nell’ambito dei servizi mirati disposti dal Questore della Provincia di L’Aquila e finalizzati al controllo e al rispetto delle norme anticontagio da Covid-19, un equipaggio della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Avezzano ha accertato che, all’interno di un locale pubblico situato nel centro cittadino, erano presenti alcuni avventori intenti a consumare delle bevande, in violazione alle disposizioni vigenti in materia. All’intervento dei poliziotti, i contravventori hanno dichiarato di essersi riuniti nel bar cittadino per festeggiare l’acquisto di un’auto da parte di uno di loro.

Di conseguenza il titolare ed i frequentatori sono stati sanzionati ai sensi dell’art.4 del D.L. 19/2020 che prevede la sanzione amministrativa da 400 a 1000 euro. E’ inoltre in corso la procedura finalizzata a segnalare il proprietario dell’esercizio pubblico per la chiusura temporanea del locale.