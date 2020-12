Benvenuto al mondo piccolo Damiano

Lieto evento in casa Ludovici, è nato Damiano. Tanti auguri!

Una nuova vita è arrivata ad allietare la famiglia dell’Avvocato Pio Ludovici: Damiano non ha voluto aspettare l’anno nuovo per far felici mamma e papà, nonni, zii, cugini materni e paterni.

Il 28 dicembre si è presentato ai genitori, pacifico e sereno. I nostri antenati latini dicevano: “Homo praeclara quadam ratione generatus est a supremo deo”. “L’uomo è generato da un dio supremo

per una recondita ragione”. Nel caso specifico, per fare l’avvocato, seguendo la scuola e gli insegnamenti paterni.

Ben arrivato Damiano. Auguri della Redazione ai genitori e ai parenti tutti.