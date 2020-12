Lega L’Aquila, “Con lavoro Imprudente in Bilancio 200 mila euro a Gran Sasso e Ama”

“Grazie al lavoro del Vice Governatore Emanuele Imprudente, in sinergia con gli amministratori della Lega nell’ultimo Bilancio approvato nella notte scorsa in Consiglio Regionale d’Abruzzo sono stati destinati 200 mila euro per Ama e Gran Sasso”.

Lo rende noto in un comunicato la Lega L’Aquila

“Queste cifre verranno ripartite in questo modo: 100 mila euro all’Ama, l’Azienda municipalizzata dell’Aquila che si occupa di trasporto pubblico su tutto il territorio comunale e 100 mila euro al Gran Sasso”.

“Il primo contributo, destinato al comune dell’Aquila ma finalizzato all’Ama, sarà fondamentale per sostenere la ripresa post covid della società che più di tutte ha il compito di garantire negli spostamenti urbani la sicurezza dei lavoratori, dei cittadini e, importantissimo, degli studenti”.

“Il secondo contributo, invece, destina centomila euro al Comune dell’Aquila per la riqualificazione urbana ed ambientale di Fonte Certeto, ai piedi del Gran Sasso aquilano, luogo di fondamentale importanza per il rilancio turistico della nostra montagna”.

“Vogliamo ringraziare inoltre il Vice Governatore Imprudente anche per il contributo di €10.000 destinato sempre al Comune dell’Aquila per proseguire la campagna ‘Cittá Cardioprotetta’, per installare in città nuovi defibrillatori”.