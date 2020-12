L’Aquila – Giovedì residua instabilità ad ovest, temperature in calo. Neve dai 700 metri di quota.

La giornata di giovedì, ultima dell’anno, vedrà cielo irregolarmente nuvoloso sulle zone a confine con il Lazio e a ridosso dei rilievi, dove, specie al mattino, potranno verificarsi dei rovesci sparsi. Neve dai 700 metri di quota. Altrove si alterneranno annuvolamenti, più probabili nella prima parte del giorno, ad ampie schiarite, ma non ci saranno precipitazioni significative.

Temperature in calo, sia nei valori minimi (-2/+2°C) che in quelli massimi (+4/+8°C). Ventilazione debole da ovest, con locali rinforzi sui rilievi.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)