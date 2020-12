Consiglio comunale L’Aquila, la Lega abbandona l’Aula

L’AQUILA – Nuovo braccio di ferro in maggioranza, la Lega abbandona i lavori del Consiglio comunale.

Ancora tensioni in maggioranza a seguito del Consiglio comunale che si è tenuto oggi. Dopo l’approvazione dell’accordo di programma con la Provincia per la variante di Sassa, a cui la Lega teneva particolarmente, i consiglieri leghisti hanno abbandonato i lavori. Tra i banchi della maggioranza mancava anche il consigliere comunale Daniele D’Angelo, un’assensa notata da più parti, ma dovuta esclusivamente a problemi tecnici. Il consigliere ha infatti comunque partecipato al voto tramite chat.

Dopo il primo punto all’ordine del giorno, quindi, il capogruppo leghista, Francesco De Santis, ha sottolineato: “Con grande imbarazzo devo esternare la difficoltà che riscontriamo nel continuare a partecipare ad assemblee nelle quali ci troviamo costretti ad essere semplici ratificatori. Non siamo stati eletti per ratificare, siamo il primo partito a L’Aquila da ormai tre anni; abbiamo dimostrato grande responsabilità, ma in questo momento siamo in difficoltà a fingere che vada tutto bene”.

A quel punto anche l’opposizione – questa volta compatta – ha abbandonato l’Aula “virtuale” ed è quindi mancato il numero legale.

Nonostante indiscrezioni che davano la crisi in via di chiusura, prosegue quindi così il braccio di ferro che dura ormai da diversi mesi, con l’ennesimo consiglio interrotto per mancanza di numero legale.