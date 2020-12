L’Aquila, sbarra a terra e passaggio a livello bloccato

L’AQUILA – File sulla statale 17, passaggio a livello sotto Collemaggio bloccato a causa della sbarra caduta dopo un urto.

Probabilmente è stato un urto a causare la caduta di una delle sbarre del passaggio a livello sulla statale 17, sotto Collemaggio. Come da protocollo di sicurezza, il piccolo incidente ha bloccato tutto il passaggio a livello, in attesa dei tecnici per il riposizionamento della sbarra.

Con il passaggio a livello così bloccato, inevitabili file e disagi alla circolazione.