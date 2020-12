L’Aquila, pedone investito in zona Torrione

Incidente in tarda mattinata a L’Aquila. Investita una persona davanti all’uscita di Acqua e Sapone, in zona Torrione.

L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30, in zona Torrione, all’altezza del punto vendita di Acqua e Sapone. Un pedone è stato investito per cause ancora in corso di accertamento.

Sul posto è stato necessario l’intervento del personale della Polizia Municipale dell’Aquila e dei soccorsi, per trasportare il pedone in ospedale, per gli accertamenti e le cure del caso.

In aggiornamento