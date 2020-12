L’Aquila – Mercoledì giornata instabile con nuvolosità irregolare, quota neve in calo con qualche fiocco anche in città.

La giornata di mercoledì trascorrerà con nuvolosità irregolare su tutto il territorio aquilano. Qualche schiarita in più sarà possibile in mattinata sulle zone orientali. Ci saranno anche delle precipitazioni sparse, concentrare sulle zone a confine con il Lazio al mattino ed in estensione verso est al pomeriggio/sera. La quota neve sarà in calo dagli iniziali 1100-1200 metri fin verso i 600-700 metri della serata, quando qualche rovescio di neve o neve tonda potrebbe spingersi fino alla bassa conca aquilana.

Temperature minime in leggero calo (+0/+3°C), massime stazionarie (+6/+8°C). Ventilazione debole/moderata sud-occidentale, con raffiche più intense sui monti.

(Francesco De Angelis)

(MeteoAquilano)