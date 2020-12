Francesco Barone, un diploma di merito dal Congo per il professore Univaq

L’AQUILA – Il ministro delle politiche sociali della Provincia del Nord Kivu, della Repubblica democratica del Congo, Hassan Fatuma, ha conferito un diploma di merito al professor Francesco Barone, docente all’Università dell’Aquila, da oltre vent’anni impegnato in missioni umanitarie in Africa, per il suo impegno a favore di giovani e giovanissimi di quel paese.

Portavoce del premio Nobel per la Pace 2018, Denis Mukwege, che ha denunciato una catastrofe umanitaria in atto in Congo, con centinaia di migliaia di donne violentate, oltre quattro milioni di sfollati e sei milioni di morti, Barone ogni anno dedica lunghi periodi ai congolesi più poveri, facendosi peraltro promotore di importanti cordate di solidarietà che vedono coinvolta la comunità abruzzese, a partire dalla sua Bussi sul Tirino (Pescara).

Il diploma è stato conferito “visto che il professore Francesco Barone, persona impegnata, determinata, si è distinta per la sua carità, ha prestato ascolto e attenzione ai giovani vulnerabili, e ha dato risposte immediatamente, per il suo dinamismo e coraggio”.

“Dedico questo importante riconoscimento a tutte le persone che mi sono state accanto in questi 22 anni di attività umanitarie”, commenta il professore. “A chi opera a difesa della pace e dei diritti umani. Il mio pensiero ora è rivolto ai milioni di bambini che vivono in condizioni di vulnerabilità ed emarginazione sociale. Un pensiero speciale per gli amici africani. Continuerò con maggiore impegno e determinazione per portare avanti azioni concrete solidarietà”.

Tra le ultimissime iniziative di Barone, con l’associazione Gli amici di Francesco, la consegna di cibo alle famiglie povere del quartiere Mugunga della città di Goma e nel territorio di Beni, centro abitato a circa 400 chilometri dalla prima.

Altri interventi hanno riguardato gli orfanotrofi “Mamma Wa wote” e “Fiamme d’amour”, il Centro Kwetu che ospita gli ex bambini soldato e la struttura ospedaliera Heshima.