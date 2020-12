Forte terremoto in Croazia, avvertito anche in Abruzzo

Forte scossa di terremoto a 40 chilometri da Zagabria avvertito lungo la costa adriatica. Segnalazioni anche dall’Abruzzo.

Intorno alle 12,20 una forte scossa di terremoto è stata registrata in Croazia, a circa 40 chilometri da Zagabria. La scossa, di magnitudo 6.4 è stata avvertita anche in Italia, da Bolzano al Friuli, dal Veneto fino alla costa d’Abruzzo, ma non solo. Segnalazioni sono giunte anche dall’interno.

Ieri un’altra scossa di magnitudo 5.2 avvertita anche in Friuli-Venezia Giulia. Questa mattina, invece, il terremoto aveva colpito la Grecia con magnitudo 5.