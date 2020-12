Teatro Comunale L’Aquila, fine lavori nel 2023

Per i lavori di ricostruzione del Teatro Comunale ci vorranno ancora altri due anni, l’obiettivo è tornare ad alzare il sipario nel 2023 a 150 anni dall’inaugurazione dell’edificio.

Il Teatro Comunale dell’Aquila, gravemente lesionato dal sisma del 2009, si trova nel cuore del centro storico, sull’omonima piazza. I lavori di rifacimento della struttura sono costati circa 7 milioni di euro in tutto.

Per quanto riguarda i lavori di ricostruzione, è stata pubblicata nei giorni scorsi la determina del Segretariato regionale ai beni culturali per l’affidamento dell’incarico di supporto alla progettazione di completamento degli interventi strutturali.

Con questo passaggio comincia l’ultima fase dei lavori, per un importo di 6 milioni di euro, che durerà appunto ancora 2 anni e finanziata con una delibera. Per dare il via all’ultima parte dei lavori, tuttavia, è necessario “risolvere alcune questioni nodali non ricomprese nella precedente progettazione, ma necessarie per restituire il bene tutelato alla collettività e perfettamente funzionale agli usi dedicati”, così si legge nella delibera firmata da Stefano D’Amico, segretario regionale per i beni culturali d’Abruzzo.

Una riapertura molto attesa e fortemente voluta dalla cittadinanza, soprattutto dopo la presentazione del restauro statico della struttura, avvenuta lo scorso anno.

Durante la presentazione dei restauri del Teatro Comunale è stato mostrato alla città un fondale del palcoscenico risalente al 1820, rinvenuto durante i lavori, insieme ad alcune preziose decorazioni a rilievo sulle volte d’ingresso.

Il finanziamento del Cipe da sei milioni verrà utilizzato “anche per la realizzazione degli interventi di consolidamento strutturale di miglioramento individuati quali prioritari e finalizzati alla messa in sicurezza sismica”-

Come ricorda Il Centro, restano da progettare alcune opere integrative secondarie, altre che riguardano la prima parte dei lavori per quanto riguarda la struttura come il calcolo e la revisione della struttura lignea della platea e della struttura di acciaio e legno del palcoscenico, il calcolo della scala speculare a quella esistente alla quota del loggione, il ripristino delle colonne in marmo del foyer (la Sala Rossa), la modifica ai nuclei dell’ascensore per consentire lo sbarco a un piano superiore e riprofilatura delle volte.

Questi lavori, stimati in circa 12 mila e 240 euro, sempre secondo la determina, sono stati affidati per incarico diretto, alla società Asdea, che sta già perfezionando la progettazione esecutiva strutturale del terzo lotto.

Nel 2023, quando appunto il Teatro dovrebbe essere riconsegnato alla città, ricorreranno anche i 150 anni dall’inaugurazione che avvenne il 14 maggio di quell’anno con un ballo in maschera.