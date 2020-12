Tantissimi auguri a Lorenzo Altobelli per i suoi 30 anni!

Lorenzo Altobelli compie gli anni oggi, 28 dicembre: tantissimi auguri!

Una dedica affettuosa per Lorenzo Altobelli arriva dalla sua famiglia, in particolare dalle sue nipoti. “Caro zio, le tue piccole nipotine volevano farti degli auguri speciali per i tuoi 30 anni e dirti che, anche se siamo lontani, sei per noi il nostro zio speciale. Ti vogliamo bene Marta e Nina!“.

“Auguri bomber del nostro cuore da Matteo, Benny, Ilaria, Diego, Rosita, Tiziano e Gianpeppe“.

Agli auguri della famiglia, si aggiungono quelli della redazione del Capoluogo per Lorenzo Altobelli. Buon compleanno!