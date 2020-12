Programma Sviluppo Rurale, l’Abruzzo spende tutti i fondi UE

Agricoltura, l’Abruzzo supera il target: spesi tutti i fondi UE per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

La Regione Abruzzo ha raggiunto pienamente l’obiettivo di spesa per l’anno 2020 previsto dall’Unione Europea per il Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, evitando il disimpegno automatico delle risorse. Il tutto nonostante le difficoltà incontrate dalla struttura e dai beneficiari, a causa dell’emergenza Covid, per la presentazione delle domande di anticipo e delle domande di pagamento a rimborso delle spese sostenute. Nell’anno 2020 è stata ampiamente superato il target con un surplus di quasi 7 milioni di euro. La Regione Abruzzo si è dimostrata attenta nella spesa delle risorse dei fondi UE anche grazie all’impegno del personale del Dipartimento agricoltura, dei tecnici e alla proficua collaborazione dei beneficiari.