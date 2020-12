MAP Pianola, guaina si stacca dal tetto per il forte vento

L’AQUILA – Vento forte a Pianola, si stacca una guaina dal tetto e finisce su un lampione.

Per fortuna non si registrano feriti a seguito della caduta della guaina da uno dei tetti dei MAP di Pianola. Ad avere la peggio, in un certo senso, è stato infatti un lampione della luce, finito a terra sotto il peso della stessa guaina.

È accaduto nel primo pomeriggio di oggi, quando, a causa del forte vento, un grosso pezzo di guaina si è staccata dal tetto, finendo rovinosamente nella strada sottostante. Nella caduta, la pesante guaina si è portata dietro un palo della luce. Per fortuna non si registrano ulteriori danni, ma poteva andare molto peggio.

Dell’incidente sono stati informati i vigili del fuoco dell’Aquila, intervenuti in giornata anche per alcuni rami pericolanti, sempre a causa del vento forte.