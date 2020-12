Lega, frequentare due corsi di laurea contemporaneamente: la Commissione approva la legge

Approvata in Commissione la proposta di legge, targata Lega, per frequentare due corsi di laurea contemporaneamente. Maccarone: “Una vittoria della Lega”.

“È stata approvata in Commissione Cultura all’unanimità, dopo circa due anni di lavoro parlamentare, la Proposta di Legge che prevede l’abolizione del divieto di iscrizione contemporanea a due corsi di laurea.“, lo dicono in una nota l’On. Luca Toccalini ed Alessandro Maccarone della Lega.

“Questa possibilità, ad oggi presente solo all’estero ed accessibile solo dalle famiglie più abbienti, arriverà presto anche in Italia dal prossimo anno accademico e permetterà a migliaia di studenti di formarsi nel breve periodo anche in più di un corso di laurea. In attesa del voto finale dell’aula, che speriamo venga calendarizzato al più presto, ringraziamo i Deputati Sasso e Minardo, per aver proposto tale provvedimento e per aver svolto in maniera egregia il loro lavoro parlamentare. Come Lega Giovani siamo orgogliosi di questa approvazione, che gratifica una lunga fase di ascolto e di proposta portata avanti sui territori. Una grande vittoria del Diritto allo Studio”, concludono.