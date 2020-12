L’Aquila – Martedì ancora instabilità atmosferica, quota neve in leggero calo fino ai 900-1000 metri.

La giornata di martedì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso sul territorio aquilano. La nuvolosità sarà più compatta sulle zone a confine con il Lazio e a ridosso dei rilievi, dove ci saranno anche dei rovesci intermittenti, nevosi dai 1100-1300 metri di quota. In serata le precipitazioni si estenderanno al resto del territorio e la quota neve sarà in leggero calo fino ai 900-1000 metri.

Temperature minime in aumento (+1/+4°C), massime stazionarie o in leggera flessione (+5/+8°C). Venti moderati sud-occidentali, con rinforzi sulle creste montuose.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)