Donatella Di Pietrantonio tra le 110 donne dell’anno secondo il Corriere della Sera

La forza della letteratura spinge la scrittrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio tra le 110 donne dell’anno, nella classifica stilata dal Corriere della Sera.

110 donne che si sono distinte, per un motivo o per un altro. C’è tanta medicina e ricerca, com’era inevitabile nel 2020 segnato dal Covid 19, ma c’è spazio anche per la cultura letteraria. E allora ecco l’Abruzzo rappresentato da Donatella Di Pietrantonio, con il romanzo “Borgo Sud”, uscito nel novembre scorso e diventato in breve un successo.

Dopo “Bella mia” e “L’Arminuta”, tradotto in ben 25 paesi, Borgo Sud ha riportato luce su un Abruzzo rurale che non manca mai nelle opere di Donatella Di Pietrantonio, di professione dentista pediatrica.

“Perché ha scritto un bellissimo libro, «Borgo Sud», nel quale magistralmente sa narrare la non felicità delle coppie nonché l’Italia arcaica che ancora qua e là sopravvive. […] È la storia di innumerevoli uomini e donne che l’autrice fissa sulla pagina in modo così preciso che il lettore la sente sulla propria pelle.”. Ha scritto Isabella Bossi Fedrigotti nella classifica del Corriere della Sera.

Nel suo nuovo lavoro Dontella Di Pietrantonio riaccende la luce sui personaggi della storia dell’Arminuta e, al tempo stesso, sulle terre sul suo Abruzzo, questa volta scegliendo come cornice della sua storia la riviera pescarese.

“Questi personaggi non mi davano pace e quindi a distanza di tempo ho ripreso a raccontare, spostandomi però con il punto di vista molto più avanti. Oggi, in Borgo Sud ci sono due donne adulte che si confrontano sulla vita”.

“Volevo far arrivare tutta la deprivazione affettiva che si soffre in certi contesti familiari definiti disfunzionali”. Aveva spiegato Donatella Di Pietrantonio alla redazione del Capoluogo solo un mese fa. Ed oggi si ritrova sulle pagine del Corriere della Sera, inserita a pieno titolo tra le 110 donne dell’anno: un riconoscimento in più per la scrittrice abruzzese – originaria di Arsita e con L’Aquila nel cuore – vincitrice del Campiello nel 2017.

Molto onorata di essere insieme a queste 103 donne. Grazie

Questo il post della scrittrice sul nuovo riconoscimento ottenuto.