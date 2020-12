Covid 19 L’Aquila, al San salvatore fino a 200 persone vaccinate al giorno

L’AQUILA – “Potenza di fuoco” di circa 200 vaccini anti Covid 19 all’ospedale San Salvatore.

Dopo il V-Day del 27 dicembre, parte l’organizzazione per le vaccinazioni di massa anti Covid 19. A L’Aquila, è stato individuato l’edificio L3 dell’ospedale San Salvatore per le operazioni che interesseranno il personale sanitario. “La macchina organizzativa va messa a punto – spiega Alessandro Grimaldi, primario di Malattie infettive, a Il Centro – ma potenzialmente possiamo arrivare a fare 200 vaccini al giorno e mi auguro che la gente aderisca in massa, visto che per ottenere l’immunità di gregge va raggiunto il 70% della popolazione”.

Per quanto riguarda invece la situazione all’interno del reparto, il professor Grimaldi ha spiegato che attualmente sono occupati 15 posti su 24 e che negli ultimi giorni non si sono più registrati ricoveri. Una buona notizia, anche in vista della campagna vaccinale: “Per questo non è i lmomento di allentare l’attenzione e il rispetto delle misure di prevenzione. Con meno casi si potrà circolare più facilmente e la gente potrà vaccinarsi”. Viceversa, anche le vaccinazioni anti Covid subiranno rallentamenti.

“Da questo momento – aveva sottolineato invece il primario di Terapia intensiva, Franco Marinangeli a margine del V-Day – possiamo iniziare a guardare al futuro con occhio diverso, e forse alla vita e agli affetti con una luce diversa. È ancora una strada in salita, faticosa, ma con una speranza che fino a ieri non c’era.” Quindi l’appello: “Tutti dobbiamo partecipare alla campagna vaccinale per raggiungere l’obiettivo del 75% di copertura della popolazione .. solo così potremo ridurre realmente il rischio per noi stessi e per i nostri cari di una terribile malattia. Non c’è ragione per non contribuire al bene comune e al ritorno a una vita normale … non ci sono alibi per nessuno…”