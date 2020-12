L’Aquila – Lunedì giornata di maltempo con venti molto forti da sud-ovest e quota neve in sali-scendi.

La giornata di lunedì vedrà cielo irregolarmente nuvoloso o coperto. La nuvolosità sarà parziale al mattino sulle zone più orientali del territorio, ma la tendenza è per un ulteriore aumento della nuvolosità dalla tarda mattinata. Ci saranno anche delle precipitazioni, inizialmente sparse e concentrate sulle zone a confine con il Lazio e sui rilievi appenninici. Tali precipitazioni, però, si faranno diffuse ed intense al pomeriggio, in estensione da ovest verso est. La quota neve subirà un sali-scendi nel corso della giornata. Al mattino i fiocchi di neve potranno spingersi fino ai 700-900 metri, ma la quota neve è destinata a risalire rapidamente nel corso delle ore fino ai 1500-1600 metri. Un nuovo calo della quota neve è atteso in serata quando si assesterà sui 1200 metri.

Temperature minime stazionarie (-3/+1°C), massime in rialzo (+6/+9°C). Ventilazione in forte intensificazione dai quadranti sud-occidentali.

(Francesco De Angelis)

Le previsioni su scala regionale sono sul sito www.meteoaquilano.it

(MeteoAquilano)