27 dicembre 2020, vaccine day: inizia oggi in tutta Europa la campagna di vaccinazione contro il Covid19. In Abruzzo sono 135 le persone che verranno vaccinate: sono operatori sanitari e anziani delle Rsa di tutte le Asl della regione Abruzzo.

33 le dosi destinate agli operatori sanitari più 3 per gli anziani delle RSA di ognuna delle quattro Asl abruzzesi, presenti con i loro rappresentanti all’arrivo del vaccino stamattina a Teramo. Sono al lavoro da oggi 6 team che inoculeranno il vaccino.

Le 135 dosi sono arrivate ieri a L’Aquila da Roma, facendo una tappa nella caserma Pasquali, grazie al supporto logistico del Nono Reggimento Alpini: sono poi ripartite stamattina, con la scorta a terra dell’Arma dei Carabinieri, alla volta di Teramo, ospedale Mazzini.

“Una piccola scatola che sembra una cosa molto grande, si parte con una grande determinazione per la campagna vaccinale d’Abruzzo”- ha detto Maurizio Brucchi direttore sanitario aziendale facente funzioni Asl di Teramo

La diretta della mattinata da Teramo: dalla conferenza stampa che ha preceduto le operazioni di vaccinazione all’inoculazione del vaccino Pfizer Biontech

Il dottor Cosimo Napolitano, direttore della Cardiologia di Teramo, è il primo vaccinato: “È l’inizio di una nuova era, spero senza questo virus. Mi sono offerto per dare l’esempio a tutti i miei colleghi e convincere i cittadini a non tralasciare questa opportunità”

A seguire, il dottor Caponnetti, direttore sanitario della Asl di Pescara.

Per la Asl 1 dell’Aquila, il Professor Carlo Masciocchi che ha puntato sull’importanza della ricerca: “Siamo arrivati al vaccino solo perchè si è investito in ricerca”. In chiusura, il dottor Girolamo Cretara, per la Asl di Chieti

Vaccino anti covid: come proseguirà il programma di vaccinazione

Le 9.750 dosi di vaccino Pfizer-BioNTech consegnate a tutti i Paesi europei oggi per il vaccino day sono in numero “simbolico”. La distribuzione vera e propria – fa sapere il ministero della Salute in una nota – partirà dalla settimana che inizia il 28 dicembre e all’Italia arriveranno circa 470mila dosi ogni settimana.

Anche chi ha fatto l’antinfluenzale da poco tempo può vaccinarsi contro il Covid, ma il distanziamento di un paio di settimane può essere una misura precauzionale: così si legge nelle faq dell’Aifa. Così come potrà vaccinarsi, ma non nella prima fase della campagna, chi ha già avuto una diagnosi da Sars-Cov-2, perché il vaccino “potenzia la sua memoria immunitaria”.