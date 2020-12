Covid 19, 34 casi in Abruzzo

Covid 19, 34 nuovi positivi in Abruzzo. L’aggiornamento di sabato 26 dicembre.

Oggi in Abruzzo 34 nuovi positivi, di età compresa tra 3 e 93 anni. Nello specifico sono 7 i nuovi casi in provincia dell’Aquila, 1 a Chieti, 23 a Pescara, 3 a Teramo su 286 tamponi.

5 sono i pazienti deceduti, 21419 i guariti (+11), 11885 gli attualmente positivi (+18), 429 ricoverati in area medica (-6), 36 i ricoverati in terapia intensiva (+2), 11420 i positivi al Covid 19 in isolamento domiciliare (+22).