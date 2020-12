Addio a Marcello Rocchi

È venuto a mancare Marcello Rocchi, Generale di Brigata del Nono Reggimento Alpini.

“Ha lottato come un leone, perché era così che affrontava la vita”: così lo ricordano le figlie Ludovica, Maria Eugenia, Agnese e Maria Beatrice e la moglie Anna, nel dare la triste notizia sui social network.

Con grande dolore e sofferenza nel cuore dobbiamo comunicare a tutti voi che purtroppo papà non è più con noi.

Nel rispetto delle disposizioni vigenti, il rito religioso sarà celebrato alla sola presenza dei familiari più stretti, il giorno 28 dicembre alle ore 10.00 nella Chiesa di San Bernardino in Piazza d’Armi.

Dopo il rito il corteo muoverà verso il cimitero di Leonessa.

Biondi – Del Pinto, cordoglio per la scomparsa di Rocchi

“Esprimiamo sentimenti di profondo cordoglio e tristezza per la scomparsa di Marcello Rocchi, già Generale degli alpini nonché militante di Fratelli d’Italia”. Così il commissario provinciale del partito, Pierluigi Biondi, e il presidente del circolo Fdi “Amiternum per Scoppito e l’Alto Aterno, Christian Del Pinto. “Ricorderemo sempre la sua grande generosità e passione per la politica: originario di Leonessa ma ormai da anni residente nel nostro territorio il generale Rocchi è stato uno dei fondatori del circolo ‘Amiternum per Scoppito e l’Alto Aterno’. Ci lascia un patriota, molto impegnato nella conservazione della memoria e trasmissione alle giovani generazioni delle vicende legate agli esodati istriani, giuliani e dalmati”