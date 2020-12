Il triste Natale di chi combatte il Covid 19

Un Natale triste per i pazienti ricoverati che combattono il Covid 19 e per i parenti e familiari che soffrono da fuori.

È il Natale mesto e austero dei medici e di tutto il personale sanitario in prima linea da mesi per combattere il virus con profonda abnegazione. Il messaggio, pubblicato su Facebook dal professore Franco Marinangeli, primario di Terapia intensiva del San Salvatore.

“Un Natale triste quello di oggi, in cui sento il bisogno di comunicare la mia vicinanza alle famiglie dei pazienti ricoverati, che vivono momenti difficilissimi. E un ringraziamento ai medici, infermieri e OSS che anche questa mattina stanno lavorando con l’energia e la passione di sempre. Collaboratori di cui sono orgoglioso. Un Natale triste ma con una speranza oggettiva di uscire dal tunnel”.

“Dopodomani il vaccino… a cui spero si sottoporranno tutti i sanitari, per dare l’esempio e per dimostrare che si tratta della scelta più giusta. Questo virus è terribile, non si può combattere realmente se non attaccandolo da più parti… non farlo è da irresponsabili”.