Gagliano Aterno, Comune Babbo Natale: un libro in dono ad ogni bambino

Gagliano Aterno, un libro per Natale. Un libro per crescere e per conoscere la vita. Il dono del Comune di Gagliano ai bambini del borgo.

“Un libro può servire ad evadere, sognare, costruire un percorso, quel percorso che – quando tutto questo finirà – vi troverete davanti e si chiama vita. Fate sempre sogni grandiosi, il mondo è vostro!“. Questo è il messaggio che abbiamo voluto rivolgere a bambine e bambini, ragazze e ragazzi in età scolare del nostro Comune”

Così scrive Luca Santilli, giovane neosindaco del Comune della Valle Subequana.

“Donando ad ognuno di loro un libro per Natale, abbiamo voluto rappresentare la vicinanza dell’amministrazione in un momento storico difficile, soprattutto per loro che vivono la vita in maniera piena e pura.

Il loro sorriso, il loro stupore, ci ha riempito di gioia”

UN LIBRO PER NATALE

“Un libro può servire ad evadere, sognare, costruire un percorso, quel percorso che quando tutto… Pubblicato da Comune di Gagliano Aterno su Mercoledì 23 dicembre 2020

Un regalo reso possibile grazie alla collaborazione con Paolo Fiorucci, “Il libraio di notte” di Popoli che, fin dal primo momento, ha sostenuto questo progetto con straordinario entusiasmo.

“Qualche giorno fa ho ricevuto questo messaggio di posta sulla pagina della libreria” scrive Fiorucci, “Il mittente è sindaco di un paese dell’entroterra abruzzese, uno di quei micro-borghi che tanto mi piacciono, e che non cito soltanto perché si tratta di una sorpresa natalizia per i bambini e i ragazzi del Comune – quindi sì, fra qualche settimana saprete di che paese parliamo -.

Messaggi così sono pura speranza, quei bambini e quei ragazzi saranno gli esseri pensanti che domani decideranno di restare, di partire, di tornare, e chissà che qualche altro amministratore comunale non voglia imitare questo sindaco nel suo piccolo gesto rivoluzionario, in un inverno dove sembrava non dovesse accadere nulla”.