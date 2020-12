Covid 19, 223 nuovi casi in Abruzzo. L’aggiornamento del bollettino regionale del 24 dicembre.

Oggi in Abruzzo 223 nuovi positivi, di età compresa tra 1 e 93 anni. Nello specifico sono 67 i nuovi positivi registrati a L’Aquila, 71 i casi relativi alla provincia di Chieti, 27 nella provincia di Pescara e 55 nel teramano. Per 3 casi si è in attesa di accertare la residenza.

5119 i tamponi effettuati. 5 i pazienti Covid deceduti (di cui 2 risalenti ai giorni scorsi e comunicati solo oggi dalle Asl). Salgono a 21248 i guariti dal Covid 19, +543 rispetto a ieri. Sono 11694 gli attualmente positivi sul territorio regionale (-325). 491 ricoverati in area medica (-15), 35 ricoverati in terapia intensiva (-4), 11168 in isolamento domiciliare, -306 rispetto a ieri.