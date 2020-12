Un Buon Natale speciale dal Coro Univaq: musica a distanza e sorrisi

Anche il Coro Univaq augura un buon Natale a tutti e non poteva che farlo in musica.

Univaq, gli auguri di Natale arrivano anche dal Coro, nell’anno dell’emergenza Covid e degli incontri a distanza, su Teams. Un Buon Natale a chiare lettere e sulle note di All I want for Christmas is you, questo è il regalo del Coro Univaq: tutti in collegamento dal proprio pc per entrare nelle case di tutti e portare un pizzico di serenità.

Immancabile il cappellino di Babbo Natale o uno sfondo natalizio, dall’albero agli stessi abiti indossati, rigorosamente di colore rosso. Buon Natale Univaq è il messaggio finale, tra i sorrisi di tutti.

Perché sarà Natale nonostante tutto e anche gli auguri arrivati dallo schermo di un computer o un telefonino, ma arricchiti da musica e sorrisi possono farci sentire più vicini.

In questo periodo delicato il Coro non ha interrotto i suoi incontri, anche se virtuali.

“Volete cantare con noi? Il Coro dell’Università degli Studi dell’Aquila si incontra ogni martedì alle 19,00, sulla piattaforma Teams. Chi vuole partecipare può contattare direttamente il direttore del coro, professor Raffaele D’Ambrosio, all’indirizzo e-mail raffaele.dambrosio@univaq.it”.

Buon Natale dal Coro Univaq!