Ospedale Avezzano, il reparto di Medicina non ha più pazienti Covid: riparte l’attività ordinaria

AVEZZANO – Una buona notizia verso Natale: netto calo dei ricoveri Covid 19. Scende la pressione sull’Ospedale.

La nota della Asl 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila, sugli attuali casi di ricovero da Covid 19 all’Ospedale di Avezzano San Filippo e Nicola.

La graduale riduzione dei casi Covid si sta ripercuotendo, positivamente, anche sull’Ospedale di Avezzano. Il reparto di medicina non ha più pazienti covid e da domani, dopo le operazioni di sanificazione, tornerà alla sua attività ordinaria, ospitando cioè pazienti che rientrano nella propria competenza e quindi non più riconducibili al coronavirus.

Nel frattempo l’area grigia, riservata ai pazienti in attesa di ricovero, è quasi vuota in seguito alla netta diminuzione del flusso di utenti. È completamente vuota, ormai da molti giorni, la tendostruttura che era stata collocata all’esterno dell’ospedale, perché la progressiva riduzione di afflusso di pazienti Covid non ne richiede più l’utilizzo, pur rimanendo a disposizione per eventuali necessità.

Attualmente i pazienti covid, che hanno bisogno del ricovero, vengono ospitati esclusivamente dalle Malattie infettive 1 e 2. Il quadro complessivo, insomma, indica con chiarezza che la fase di emergenza delle settimane scorse si sta allentando, riportando l’ospedale alla sua ordinaria attività assistenziale. Tale risultato positivo è stato possibile anche grazie alla valorizzazione dell’ospedale di Tagliacozzo, nel quale sono stati attivati 45 posti letto, riservati al Covid, che hanno consentito di ospitare i pazienti colpiti dal virus che erano ricoverati ad Avezzano.

Dei 45 posti letto disponibili a Tagliacozzo, 37 riguardano la lungodegenza Covid e 8 la riabilitazione (sempre Covid). Nel presidio di Tagliacozzo, sono stati assicurati percorsi separati sporco/pulito, a garanzia della sicurezza dei pazienti e degli operatori.