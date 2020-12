Navelli, il Lions Club dona un’ambulanza alla popolazione

Il Lions Club dona un’ambulanza alla popolazione di Navelli, la cerimonia di consegna.

Sulle ali della solidarietà per dotare il comune di Navelli di una nuova ambulanza. Il mezzo è stato donato dal Lions Club International Italy – “Trust Lions 108 Italy” e sarà destinato a fare la differenza nel caso di un’emergenza che dovesse verificarsi nel comune di Navelli ed in tutto il territorio di riferimento. La consegna del mezzo è avvenuta questa mattina nel piazzale antistante il municipio alle ore 12:30 alla presenza dell’amministrazione comunale del centro montano guidata dal sindaco Paolo Federico, i medici del 118 e il personale della Croce Verde di Pratola Peligna che prenderà in gestione l’ambulanza.

“Un dono – ha commentato il sindaco di Navelli e commissario della comunità montana Montagna di L’Aquila, Paolo Federico – che arriva proprio alla vigilia di un Natale particolare come quello che ci apprestiamo a vivere. La nuova ambulanza, oltre ad essere la conclusione dell’attività nata dopo il sisma del 2009 per la realizzazione del presidio socio sanitario a Navelli, rappresenta un messaggio chiaro di speranza e solidarietà in grado di scaldare e rinvigorire la fiducia nel futuro per tutti”.

Il nuovo mezzo, all’avanguardia e di nuova concezione, è stata al centro di una breve consegna proprio per il rispetto delle norme anti contagio, mentre non è escluso che proprio per rinfrancare il legame di amicizia che lega i partecipanti all’iniziativa, si terrà una cerimonia di inaugurazione quando la pandemia sarà finita. Il Sindaco nel chiudere la cerimonia ha sottolineato ancora una volta il legame e l’amicizia che uniscono questo comune con i Lions Clubs.